Юристи Харківської ОДА назвали допущені Аваковим порушення

Харків. 12 січня. УНІАН. Юристи Харківської облдержадміністрації назвали порушення, допущені екс-губернатором Арсеном АВАКОВИМ при видачі державних актів на право власності на землю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням наначальника Головного юридичного управління Костянтина ПРОКОП’ЄВА, у червні 2009 р. одне з харківських товариств з обмеженою відповідальністю отримало державні акти про право власності на земельні ділянки загальною площею приблизно 55 га на території Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області для будівництва та подальшої експлуатації індустріально-логістичного парку.

«У державних актах підставою підготовки і видачі було вказано розпорядження голови обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича, яке на той момент вже втратило чинність і не могло бути підставою для оформлення та видачі державних актів.

Ці державні акти були видані із грубим порушенням земельного законодавства України, без зміни у встановленому законом порядку цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту і зв`язку», - заявив К.ПРОКОП’ЄВ.

За його словами, згідно з постановою Кабміну України від 11 квітня 2002 року №502, якщо зміна цільового призначення стосується земель понад 10 га або особливо цінних земель, то така зміна проводиться за рішенням Кабінету міністрів України.

«Під час підготовки та видачі зазначених державних актів, - повідомив К.ПРОКОП’ЄВ, обласна державна адміністрація не направляла подання до Кабінету Міністрів, і рішення про зміну цільового призначення цих земельних ділянок Кабінетом міністрів України не приймалося».

«Державні акти від імені голови Харківської обласної державної адміністрації, - зазначив начальник юруправління, - підписав особисто колишній голова ХОДА АВАКОВ, від імені начальника Головного управління Держкомзему в Харківській області – АЛЕКСІЄНКО».

Як повідомляв УНІАН, за результатами перевірки, проведеної прокуратурою Харківської області за письмовим зверненням обласної державної адміністрації, порушено кримінальну справу за статтею 364 частина 2 (зловживання службовим становищем) та 366 частина 2 КК України (службове підроблення) стосовно посадових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему України в Харківській області. Загальний збиток від незаконної передачі у власній цих земельних ділянок становить понад 5.5 млн. грн. Досудове слідство у справі провадиться прокуратурою Харківської області.

Коментуючи подію, прес-секретар колишнього голови Харківської облдержадміністрації, голови обласної організації «Батьківщина» Арсена АВАКОВА Наталія СТАТІВКО зазначила, що «керівник області не підписує державні акти на землю - він за своїми посадовими обов`язками не має таких повноважень». На цій підставі Н.СТАТІВКО заявила, що кримінальна справа проти екс-губернатора сфабрикована.