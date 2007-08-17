Аваков: необхідний енергомашконцерн

Аваков пропонує повернутися до ідеї створення енергомашинобудівного концерну на базі харківських підприємств

Харків. 17 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержалміністрації Арсен АВАКОВ пропонує уряду Аваков пропонує повернутися до ідеї створення енергомашинобудівного концерну на базі харківських підприємств.

Як передає кореспонденту УНІАН, свою пропозиції губернатор висловив у четвер на засіданні адміністративно-господарського активу області за участю прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Я сьогодні підписав на Вашу адресу листа з тим, щоб уряд повернувся до теми створення в Харківській області концерну в галузі енергомашинобудування», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор вважає, що створення такого об`єднання дозволило б вивести на якісно новий рівень вітчизняне машинобудування.

Як повідомлялося раніше, створення енергомашинобудівного об`єднання ініціювалося урядом Юрія ЄХАНУРОВА. Але ідея так і не була реалізована. Проектом урядової постанови передбачалося створення вертикально-інтегрованої енергомашинобудівної компанії на базі таких харківських промислових гігантів, як ВАТ «Турбоатом», «Електроважмаш», «ХЕМЗ», завод ім. Шевченка.