Група нардепів сьогодні навідається до Качанівській колонії

Хочуть бачити Тимошенко

Харків. 16 січня. УНІАН. Група народних депутатів України сьогодні відвідає засуджену екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії Харкова. Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Валерій ДУДКО. За його словами, на сьогодні намічений візит до колонії народного депутата Ольги БОДНЕР та народного депутата, заступника голови фракції «БЮТ – Батьківщина» Олени ШУСТИК. В.ДУДКО зазначив, що народні депутати отримали відповідні дозволи на відвідування виправного закладу.

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