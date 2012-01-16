Сьогодні Металіст зіграє з узбецьким віце-чемпіоном

Харків. 16 січня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст проведе перший спаринг на навчально-тренувальних зборах, які проходять в Об`єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Металіста, суперником підопічних Мирона Маркевича стане узбецький клуб Насаф.

Початок матчу в 14.30 за київським часом. Текстова трансляція на офіційному сайті Металіста.

Клуб Насаф є срібним призером чемпіонату Узбекистану 2011 року. Шість разів команда виборювала бронзові медалі національної першості (2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010). Фіналіст Кубка Узбекистану 2002, 2003, 2011 років. Півфіналіст Ліги чемпіонів АФК (2001/2002). Володар Кубка АФК (2011).