Хав’єр визнаний кращим легіонером Чемпіонату України

Харків. 16 січня. УНІАН. Бразильського півзахисника харківського «Металіста» Клейтона Хав`єра визнано кращим легіонером чемпіонату України 2011 року.

Такі результати опитування вболівальників, проведеного одним з найвідвідуваніших футбольних сайтів України football.ua.

Видання наголошує, що від самого початку опитування перевага капітана харківського клубу над іншими легіонерами була настільки великою, що боротьба у цій номінації фактично точилася лише за 2-е та інші нижчі місця.

«Хав’єр упродовж всього року був серед кращих. Він багато забивав, віддавав партнерам, вів гру Металіста», - пише видання. Бразилець в усіх іграх стабільно «показував відмінний футбол і отримав заслужену нагороду від шанувальників гри».

У підсумку Хав’єр набрав 37% (5457) голосів уболівальників. Його конкуренти: Вілліан (Шахтар) - 18% (2611), Вукоєвич (Динамо) - 15% (2288), Срна (Шахтар) - 15% (2280), Майкон (Волинь) - 12% (1752).

Опитування football.ua, яке проходило в три етапи, висвітлило також деякі інші досягення Металіста в іграх національній першості 2011 в році.

Зокрема, нападник харків’ян Марко Девіч став другим у номінації «Кращий футболіст року». Він набрав 30% (4378) голосів, поступившись Андрію Ярмоленку 6 відсотками (динамівець набрав 36% (5248 голосів). Девіч обійшов гравців української збірної Євгена Коноплянку (Дніпро) - 21% (3131), Ярослава Ракицького (Шахтар) - 6% (915) та Сергія Назаренка (Дніпро/Таврія) - 5% (740).

Уболівальники також поставили клуб Металіст на 3-тє місце у номінації «Кращий матч року». Цим матчем стала зустріч харків’ян із клубом Сошо – 13% (1958). Кращим названо матч Україна – Німеччина (3:3 – 57% (8286).

Доречно сказати, що представники Металіста не потрапили до таких антирейтингів, зокрема, як «Найгірший футбольний менеджер/керівник року» (перше місце посів Ігор Суркіс, Динамо К) та «Регрес року» (тут попереду Карпати - 65% (9505) і Динамо - 19% (2878).

На знімках: (угорі) півзахисник Металіста Клейтон Хав’єр; (унизу) нападник Марко Девіч.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА