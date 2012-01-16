В аеропорту «Харків» запрацював новий перон для літаків

Харків. 16 січня. УНІАН. 16 січня у Міжнародному аеропорту «Харків» введений в експлуатацію новий перон.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі групи DCH, яка реалізує у Харкові проекти до Євро-2012.

Функціонально перон є елементом аеродромного комплексу і використовується як місце «парковки» та обслуговування літаків біля терміналів аеропорту.

Новий перон розрахований на 21 стоянку для всіх типів средньомагістральних повітряних суден (наприклад Boeing 737 та Airbus A-320).

Як прокоментував подію Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», група DCH Олександра ЯОСЛАВСЬКОГО), «завдяки використанню нового перону ми зможемо істотно прискорити обслуговування повітряних суден. А це, у свою чергу, підвищить привабливість нашого аеропорту для перевізників і приверне нові авіакомпанії. І, звичайно ж, створить ще комфортніші умови для пасажирів на етапах відправлення і прибуття».

Першим повітряним судном, яке пройшло обслуговування на новому пероні, став Fokker-100 авіакомпанії «Австрійські Авіалінії», рейс OS 752 Відень-Харків.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один із ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $ 107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництв і аеродромно-диспетчерскої вежі) - $ 191,3 млн.