Бразилець Марлос відкрив рахунок забитих у Металісті голів

Харків. 16 січня. УНІАН. Харківський Металіст виграв свій перший матч-спаринг, який відбувся в рамках навчально-тренувальних зборів в Об`єднаних Арабських Еміратах.

Суперником виступав клуб Насаф - віце-чемпіон Узбекистану.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь харків’ян.

Вже на 9-й хвилині першого тайму відзначився новачок Металіста бразилець Марлос. Півзахисник отримав пас від аргентинця Бланко і пробив метрів з 22. М’яч від узбецького захисника зрекошетив у штангу і влетів у ворота (1:0).

Другий гол харків’яни забили 65-й хвилині. Бордіян, отримавши пас від Крістальдо, перевів м’яч у воротарський майданчик на Бланко, який і пробив у дальній кут воріт (2:0).

Як повідомляв УНІАН, завтра Металіст зустрінеться ще з одним представником Узбекистану - клубом Шуртан.

20 січня в Абу-Дабі харків`яни зіграють з московським Спартаком, а 23 січня відбудеться матч з Динамо (Москва).