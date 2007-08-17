Аваков добився від Януковича відповіді

Харків. 17 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ повідомив, що в даний час готується проект доручень Кабінету міністрів за підсумками візиту до Харкова прем’єр-м іністра Віктора ЯНУКОВИЧА, в який будуть включені заходи для вирішення гострих проблем області.

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, А.АВАКОВ, зокрема, сказав: «Ми обговорили з прем’єр-міністром низку питань щодо машинобудівного комплексу. Передусім, це стосується заводу ім. Малишева, «Електроважмашу», Харківського авіаційного заводу і «Турбоатома». Ми також обговорили проблеми міста Первомайського у зв’язку із закриттям «Хімпрому». В результаті міністр промисловості у присутності прем’єр-міністра дав слово, що, по-перше, питання з приватизацією та інвестором «Хімпрому» буде вирішене протягом двох місяців, по-друге, що до 15 вересня міністерством будуть погашені борги перед заводом ім. Малишева, а до 20 вересня – перед Харківським авіапідприємством».

За словами губернатора, йому вдалося добитися позитивної відповіді з боку прем`єра також з інших питань у сфері культури, соціального забезпечення, медицини.

«Якщо всі обіцянки будуть виконані, то тоді можна вважати, що наші очікування стосовно візиту прем’єр-міністра виправдалися», - сказав А.АВАКОВ.