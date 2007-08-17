ХТМ обрахувало пільговиків

22:21, 17 серпня 2007
Харьків
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Пільг не отримали 90 тисяч осіб

Харків. 17 серпня. УНІАН. Комунальне підприємство  «Харківські теплові мережі» обрахувало громадян пільгових категорій.

Як повідомили кореспоннденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з посиланням на начальника Головного управління у справах захисту прав споживачів Євгена ФЕДОРЧУКа, з травня цього року до управління масово стали надходити скарги споживачів на неправомірні, на їх думку, перерахунки з боку КП «Харківські теплові мережі».

За словами Є.ФЕДОРЧУКА, проведені управлінням перевірки філій КП «ХТМ» підтвердили побоювання жителів міста – перерахунки за опалювальний сезон 2006-2007 років здійснювалися з порушенням чинного законодавства України.

Як розповів Є.ФЕДОРЧУК, дивує той факт, що суми перерахунку, які наводять КП «Харківські теплові мережі», дивним чином співпадають із нарахуваннями за 17 діб опалювального сезону у квітні 2007 р.

Крім того, КП «ХТМ» при здійсненні перерахунків не врахували пільги від 25 до 75%, які мають окремі категорії жителів Харкова при сплаті послуг ЖКГ.

Як повідомила по конкретній скарзі однієї з жительок Харкова начальник відділу роботи з побутовими споживачами Київської філії КП «ХТМ» А. СЄРГЄЄВА, «пільга, адресна компенсація і субсидія нараховуються  на суму фактично наданої послуги. Враховуючи те, що суму фактично наданої послуги за квітень становить нуль, пільга, адресна компнсація і субсидія не нарахована».

Є.ФЕДОРЧУК вваєжає, що така трактовка не відповідає вимогам чинного законодавства України з питань захисту прав споживачів, забезпечення громадян пільгових категорій правом на знижку від 25 до 75% при сплаті за послуги ЖКГ. За даними перевірок лише двох філій КП «ХТМ» у Київському та Дзержинському районах міста Харкова, кількість осіб, які мають право на пільги у розмірі від 25 до 75% від вартості опалення, становить понад 90 тис. осіб.

Як зазначив Є.ФЕДОРЧУК, підрахунком сум, які КП «Харківські теплові мережі» таким чином не повернули населенню міста, займуться правоохоронні органи та прокуратура.

 

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