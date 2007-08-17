Богословська зацікавилася ринками

Харків. 17 серпня. УНІАН. Заступник міністра юстиції Інна БОГОСЛОВСЬКА переконана, що необхідно перевірити всі великі товарні ринки України, особливо - ринок «Барабашове» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської міськради.

«Олександр ФЕЛЬДМАН під час свого бізнесу користувався прихильністю влади. Якщо хтось у Харкові сьогодні перевірить законність знаходження об’єктів на ринку «Барабашове», я гадаю, у всіх волосся стане дибки. І якщо ми перевіримо обсяг реальної виручки і тієї, котру показує пан ФЕЛЬДМАН, я гадаю, що ми побачимо, що до бюджету надходять копійки», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції О.ФЕЛЬДМАН підтвердив заяви керівництва концерну АВЕК про вихід з Харкова у зв’язку з тиском з боку влади, і про те, що його структури повернуться назад лише після зміни влади у місті. За його даними, концерн сплачує до бюджету Харкова близько 8 відсотків від загальних надходжень.