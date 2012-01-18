Кримінальну справу Тимошенко передали в харківську СБУ

Харків. 18 січня. УНІАН. Одну із кримінальниз справ Юлії ТИМОШЕНКО передано до слідчого відділу СБУ в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Служби безпеки України.

«У зв`язку з перебуванням ТИМОШЕНКО Ю.В. у Качанівській виправній колонії № 54 Харківської області, - йдеться у поідомленні, - кримінальну справу за її обвинуваченням у організації приховування валютної виручки, організації неодноразового ухилення від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. ПДВ, службового підроблення та замаху на розтрату чужого майна - коштів державного бюджету у сумі 405,5 млн. доларів США скеровано за підслідністю до слідчого відділу УСБУ у Харківській області».

Згідно з повідомленням, «під час розслідування справи встановлено, що одним із способів розкрадання бюджетних коштів було запровадження фінансової схеми приховування валютної виручки та створення документальної видимості розрахунків за товарно-матеріальні цінності офшорними компаніями з корпорацією «Єдині Енергетичні системи України. 17 січня 2012 року набув чинності Закон України № 4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», відповідно до якого виключено кримінальну відповідальність за вчинення окремих протиправних діянь, у т.ч. приховування валютної виручки».

«У зв’язку з тим, що законодавством декриміналізовано ст. 207 КК України (80-1 в редакції 1960 р.), - зазначається в повідомленні, - кримінальну справу за обвинуваченням ТИМОШЕНКО Ю.В. в частині організації приховування валютної виручки закрито».

Розслідування ж справи за іншими епізодами «злочинної діяльності» Ю.ТИМОШЕНКО продовжується, - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. У жовтні СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

На початку листопада Державна податкова служба поновила розслідування в чотирьох кримінальних справах стосовно діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки, організації неодноразового ухилення від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. ПДВ. Ці справи пізніше були об`єднані в одне провадження.