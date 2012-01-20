Металіст розгромив московського Спартака

Харків. 20 січня. УНІАН. Харківський Металіст завдав поразки мосовському Спартаку з рахунком 4:1.

Матч відбувся сьогодні в Абу-Дабі в рамках тренувальних зборів харківського клубу, які проходять в Об`єднаних Арабських Еміратах.

Голи забили Девіч (10), Хавьєр (40), Валяєв (66), Крістальдо (77) - Обухов (Спартак, 58).

За даними прес-служби ФК «Металіст», у першому таймі харків’яни грали у такому складі: Горяїнов - Вільягра, Папа Гуйє, Торсигльєрі, Фініньо, Соса, Хав`єр, Едмар, Торрес, Девіч, Тайсон.

Склад Металіста у другому таймі: Дишленковіч - Бордіян, Березовчук, Обрадовіч, Романчук, Бланко, Валяєв, Шелаєв, Марлос, Крістальдо (Тащи, 85), Воробей (Радченко, 65).

Як пишуть ЗМІ, наприкінці матчу російські вболівальники, яких на матчі зібралося близько 30-ти, вимагали від Валерія Карпіна прибрати команду з поля.

Це був третій матч-спаринг харків’ян на зборах в ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Металіст виграв в узбецьких клубів Насаф (2:0) та Локомотива (4:0).