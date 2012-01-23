В колонії сподіваються, що Тимошеко пустить лікарів МОЗ

Харків. 23 січня. УНІАН. Начальник Качанівської виправної колонії Іван ПЕРВУШКІН висловив сподівання, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в цьому виправному закладі, погодиться на обстеження лікарями Міністерства охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПЕРВУШКІН сказав сьогодні на брифінгу біля колонії.

«Юлія Володимирівна відмовилась від проведення лікування, окрім масажу, обстеження, але ми сподіваємось, що ці візити дадуть позитивний ефект, коли-небудь вона захоче обстежитись, і ми дізнаємося реальний стан її здоров’я», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

У свою чергу заступник голови комісії лікарів МОЗ Галина СІРОШТАН зауважила, що на сьогодні міністерство не володіє жодною офіційною інформацією щодо можливості допуску до Ю.ТИМОШЕНКО закордонних лікарів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.СІРОШТАН поінформувала, що екс-прем’єр вкотре відмовилась від обстеження комісією МОЗ.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО продовжує наполягати її на незалежному медичному обстеженні, зокрема подав відповідного листа про допуск канадських лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

17 січня перший заступник міністра охорони здоров’я, керівник комісії лікарів МОЗ, які оглядають Ю.ТИМОШЕНКО, Раїса МОЇСЕЄНКО заявила, що міністерство не отримувало офіційного звернення канадських лікарів з проханням обстежити екс-прем’єра.

18 січня у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України повідомили, що у відповідь на звернення послів країн Євросоюзу, США та міжнародних медичних організацій Генпрокуратура у межах своєї компетенції готова сприяти організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. За результатами спільної роботи українських та міжнародних фахівців за необхідності Ю.ТИМОШЕНКО будуть надані усі наявні можливості, наголосили у Генпрокуратурі.

Державна пенітенціарна служба України також повідомила, що в межах своєї компетенції готова сприяти роботі спільної медичної групи за участю українських та міжнародних фахівців для проведення, як обстеження, так і лікування Ю.ТИМОШЕНКО.