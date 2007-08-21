Янукович висловив недовіру владі Харкова

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович зрозумів всю серйозність ситуації у Харкові і висловив попередній вотум недовіри міській владі в особі мера Михайла Добкіна та секретаря міськради Геннадія Кернеса.

Як передає кореспондегнт УНІАН, про це сказав, директор Інституту глобальних стратегій (ІГЛС), політолог Вадим Карасьов, коментуючи журналістам висловлювання В.Янукович, які пролунали у ході поїздки прем’єра до Харкова.

«Фактично Янукович висловив проміжний вотум недовіри міській владі, причому, в статусі і прем’єр-міністра, і лідера партії. Адже місцеву владу очолює представник Партії регіонів, і обиралася місцева влада від Партії регіонів і при її підтримці. В результаті – всі помилки місцевої влади автоматично асоціюються у свідомості виборця як помилки Партії регіонів. Ось чому ми побачили жорстку публічну реакцію», - сказав директор ІГЛС.

В.Карасьов також відмітив, що жорсткі заяви прем’єр-міністра про допущені місцевою владою помилки, які пролунали напередодні у Харкові, свідчать про усвідомлення серйозності ситуації і наступні кадрові висновки.

«У політиці важливо, наскільки реально були допущені помилки. Тут важливо, яке уявлення про дії влади є у місцевої громадськості і центрального керівництва, зокрема, Партії регіонів. Те, що прем’єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор Янукович у ході поїздки звернув увагу на економічне і соціальне неблагополуччя у Харкові, а також вказав на помилки харківської влади, свідчить про серйозність ситуації. ЯНУКОВИЧ зрозумів всю серйозність ситуації у Харкові і серйозність зроблених ДОБКІНИМ помилок, це змусило його до публічної реакції. Навряд чи тепер у Добкіна і Кернеса залишаться шанси бути переобраними знову», - сказав В.Карасьов.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович у ході візиту до Харкова В.Янукович заявив, що розбереться з конфліктною ситуацією між місцевими представниками Партії регіонів (М.Добкін і Г.Кернес – ред.) та БЮТ (Олександр Фельдман).

«На жаль я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів, як кажуть, виконують на сто відсотків програму партії. Це є не тільки в нашій партії, це є і в інших політичних силах. І той випадок, який є у Харкові, ну, він мені раніше не був відомий. Він не стояв так гостро, як я відчув його зараз, при цьому візиті. У мене вже відбулася коротка розмова на цю тему з активом партійним Харківської області, і, я вважаю, що ми принципово підійдемо до розгляду цього питання, і яке буде прийняте рішення – ми його озвучимо найближчим часом», - сказав у Харкові В.Янукович.