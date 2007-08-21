Підприємці проти закриття Кінного ринку

Харків. 21 серпня. УНІАН. Проти закриття Кінного ринку виступили понад 2,5 тисяч місцевих підприємців .

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує веб-сайт Харківської облдержадміністрації.

«Звертаємося до всіх, - пишуть автори заяви, - від кого залежить доля Кінного ринку. Ми підприємці, які не один рік працюємо на цьому ринку, говоримо наше рішуче «Ні!» його закриттю. Ми не дамо зрівняти його з землею в угоду примх харківської влади».

За снформацією сайту, лист із таким текстом за підписом 2382 підприємців, які торгують на Кінному ринку, отримав голова обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ.

Як зазначив у своєму листі на ім’я А.АВАКОВА генеральний директор ТОВ «Металіст-А», яке займається обслуговуванням території Кінного ринку, Юрій МЕДВЄДЄВ, біля самого ринку постійно ведеться несанкціонована торгівля з землі. Він зазначив, що така торгівля проводиться з поррушенням санітарних вимог, без оплати ринкового збору.

У зв’язку з цим ТОВ «Металіст-А» протягом червеня-серпеня надіслало 47 листів на ім’я Харківського міського голови, прокурора району, начальника райвідділу міліції, голови райради, в податкову адміністрацію, міську та районні СЕС із проханням вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованої торгівля біля території Кінного ринку.

«На більшість з листів ми отримали формальні відповіді, - зазначив Ю. МЕДВЄДЄВ, - Після публікацій у ЗМІ та заяв Добкіна М.М. на території ринка склалася дуже вибухонебезпечна соціальна ситуація».

За фактом листа керівника ТОВ «Металіст-А» та звернення 2382 підприємців Кінного ринку губернатор доручив своїм заступникам разом із Харківським міськвиконкомом розібратися в ситуації, що склалася, та внести обґрунтовані пропозиції щодо подальшого функціонування ринку.