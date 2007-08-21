Салигін пропонує Авакову подати звіт про землю
Питання виноситься на сесію
Харків. 21 серпня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН виступив із заявою про доцільність включити до порядку денного XVIII сесії Харківської обласної ради V скликання, пленарне засідання якої відбудеться 6 вересня 2007 року, звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про дотримання законодавства у сфері земельних відносин на території Харківської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської облради.
За інформацією веб-сайту, у ході нещодавнього візиту Прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на Харківщину йому було доведено ситуацію з непрозорим виділенням землі в Харківській області, зокрема у Харківському районі.
Найближчим часом з цим питанням розбиратиметься спеціальна урядова комісія, повідомляє веб-сайт.
Як повідомляв УНІАН, голова Харківської райдержадміністрації Володимир БАКУМЕНКО неодноразово робив заяви, у яких спростовував критику на свою адресу, яку висловлювали депутати облради та її голова у звязку з начебто причетністю керівника до зловживань у сфері землекористування в районі. Нещодавно В.БАКУМЕНКО виграв суд у В.САЛИГІНА стосовно захисту своєї честі й гідності та ділової репутації.