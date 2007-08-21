Салигін пропонує Авакову подати звіт про землю

Харків. 21 серпня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН виступив із заявою про доцільність включити до порядку денного XVIII сесії Харківської обласної ради V скликання, пленарне засідання якої відбудеться 6 вересня 2007 року, звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про дотримання законодавства у сфері земельних відносин на території Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської облради.

За інформацією веб-сайту, у ході нещодавнього візиту Прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на Харківщину йому було доведено ситуацію з непрозорим виділенням землі в Харківській області, зокрема у Харківському районі.

Найближчим часом з цим питанням розбиратиметься спеціальна урядова комісія, повідомляє веб-сайт.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської райдержадміністрації Володимир БАКУМЕНКО неодноразово робив заяви, у яких спростовував критику на свою адресу, яку висловлювали депутати облради та її голова у звязку з начебто причетністю керівника до зловживань у сфері землекористування в районі. Нещодавно В.БАКУМЕНКО виграв суд у В.САЛИГІНА стосовно захисту своєї честі й гідності та ділової репутації.