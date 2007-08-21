Діяльність Добкіна не схвалює 58% харків`ян

Харків. 21 серпня. УНІАН. Діяльність Михайла ДОБКІНА на посту мера Харкова не схвалює 58% жителів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані навели співробітники НПП «Прикладна соціологія» у Харкові.

Згідно з цими даними, частково діяльність мера М.ДОБКІНА не схвалюють ще 16% харків`ян. Водночас, згідно з дослідженням, схвалюють його діяльність 17% жителів міста.

Істотні відмінності в оцінці діяльності мера спостерігаються залежно від рівня освіти респондентів. Позитивно оцінюють роботу М.ДОБКІНА на посту градоначальника люди з найнижчим рівнем освіти, тоді як найгірше ставляться до політики, що проводиться мером, люди з вищою освітою.

При цьому, серед прихильників Партії регіонів у Харкові діяльність М.ДОБКІНА схвалюють 29% респондентів, повністю не схвалюють 44%, частково схвалюють 20%.

Діяльність секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА схвалюють 5% харків`ян, у чомусь схвалюють, у чомусь ні – 8%, і повністю не схвалюють 73% харків`ян.

Роботу Харківської міської ради в цілому схвалюють 12% харків`ян, у чомусь схвалюють, у чомусь ні – 19%, і повністю не схвалюють – 48% харків`ян.

Дані одержані в результаті соціологічного дослідження «Соціально-політична ситуація в Харківській області», проведеного НПП «Прикладна соціологія» в середині серпня цього року. Опитано 1500 респондентів, похмбка вибірки не перевищує 2,4%.