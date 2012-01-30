Адвокат боїться, що зі «справи ЄЕСУ» зникнуть виправдувальні документи

Харків. 30 січня. УНІАН. З матеріалів кримінальної справи щоло корпорації «Єдині енергетичні системи України» будуть вилучатися документи, які виправдовують екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні у Харкові журналістам висловив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Ті матеріали, які вони дають для ознайомлення, прошиті, але не скріплені печаткою. Тобто, вони завтра їх перешиють. Вони не видали нам копії описів, хоча відповідні заяви мною були подані. Це свідчить про те, що вони збираються з цією справою щось робити, міняти аркуші», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, подібні інциденти виявлялися під час розгляду газової справи у суді.

«У нас уже така справа була, коли під час розгляду справи у суді раптом з матеріалів зникли рішення Верховного Суду від 11 листопада 2005 року, згідно з якими Верховний Суд визнав законним закриття кримінальної справи проти ТИМОШЕНКО та інших за відсутності складу злочину», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Ми звикли до нелюдських речей, коли з матеріалів справи зникають виправдовувальні документи. У наших колег була така ситуація. І з нашої справи вже почали зникати матеріали справи. Вони принесли том справи, прошитий нитками, але вони його завтра перешиють, вставлять інші сторінки», - сказав С.ВЛАСЕНКО.