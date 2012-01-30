Кернес проситиме уряд дати Харкову 100 млн. грн.

Харків. 30 січня. УНІАН. Харківська міська влада проситиме в Кабінету міністрів України 100 млн. грн. на модернізацію, диспетчеризацію та обслуговування житлового фонду міста.

Про це сьогодні на прес-конференції поінформував Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, повідомляє сайт міськради.

Він зазначив, що ці кошти потрібні для реалізації пілотного проекту «Модернізація інженерного обладнання житлового фонду міста Харкова».

«В рамках цієї програми замінять застарілі ліфти, яким уже давно місце в музеях. Буде проведено модернізацію нашого диспетчерського господарства, вона проходитиме з упровадженням інноваційних та енергоощадних технологій. Крім того, ми маємо запобігти розкраданню ліфтового господарства», - сказав Г.КЕРНЕС.

Мер також зазначив, що протягом тижня підприємство проведе перерахунок для тих будинків, де не працюють ліфти.

Міський голова нагадав, що до 9 травня планують замінити всі застарілі пульти управління в ліфтах.

«Я поставив завдання перед керівництвом комунального підприємства «Харківміськліфт»: до 9 травня в Харкові замінити всі пульти управління. Крім того, потрібно ще привести до ладу самі кабіни», - сказав Г.КЕРНЕС.

Також міський голова повідомив, що Харків отримав енергоощадне світлодіодне обладнання на суму в 4,5 млн. грн. для заміни світильників у під`їздах та біля них.