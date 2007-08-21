Металіст-Шахтар: затримано 26 фанів

Харків. 21 серпня. УНІАН. 26 футбольних фанів були затримані і доставлені до Комінтернівського райвідділу міліцію за порушення правопорядку під час недільного матчу Металіст – Шахтар.

Про це повідомляє Центр громадських звязків обласної міліції.

За фінформацією ЦГЗ, всі вони є членами ULTRAS – «агрессивно налаштованих фанатів футбольного клубу «Металіст».

Після того як у ході гри працівники міліції затримали 23-річного чоловіка за дрібне хуліганство та 27-річного чоловіка, у якого було вилучено близько 5 г речовини рослинного походження зеленого кольору, по закінченню матчу близько 600 представників ULTRAS зібралися навпроти 6-го та 7-го секторів стадіону та вимагали від працівників міліції відпустити їхніх товаришів. Правоохоронці запропонували фанатам залишити територію стадіону, але останні «почали поводитися агресивно по відношенню до працівників міліції. Висловлювалися нецензурною лайкою на їхню адресу, на зауваження не реагували, кидали пластикові пляшки», інформує ЦГЗ.

Завдяки оперативним та професійним діям працівників харківської міліції було не допущено зіткнення фанатів обох команд та попереджено порушення громадської безпеки, які могли викликати тяжкі наслідки.

Стосовно затриманих складено адміністративні протоколи, проведена профілактичні бесіда. Всі затримані відпущені додому. Матеріал буде направлений до прокуратури району для подальшого прийняття рішення згідно з діючим законодавством, зазначається у повідомленні ЦГЗ.