Металіст розгромив польську Полонію

Матч у Туреччині на кубок Кадирова

Харків. 1 лютого. УНІАН. Харківський Металіст у матчі на Кубок пам`яті Ахмата Кадирова розгромив польську Полонію. Як повідомляє сайт ФК «Металіст», рахунок гри, яка сьогодні відбулася в Туреччині, 4:0 на користь харків’ян. Голи забили Тайсон 29, Хав`єр 34 і Девіч 65, 77. Склад Металіста: Горяїнов, Вільягра, Папа Гуйє, Торсіглєрі, Фініньо (Пшеничних 46), Едмар, Соса (Девіч 46), Марлос (Шелаєв 73), Хав`єр (Торрес 68), Бланко (Радченко 76), Тайсон (Крістальдо 46, Бордіян 74).

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