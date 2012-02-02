В селі Домаха вибухнув балон з газом

Харків. 2 лютого. УНІАН. На Харківщині внаслідок вибуху балону з побутовим газом тяжко травмовано двох осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вибух газового балону об’ємом 5 літрів стався 1 лютого близько 5:30 у прибудові одного з приватних будинків у селищі Домаха Лозівського району

Внаслідок вибуху постраждали 40-річний чоловік та його 38-річна дружина. Постраждалих у стані опікового шоку з опіками третього ступеня доправлено до лікарні. На цей час вони знаходяться в реанімаційному відділенні в тяжкому стані.

За попередньою версією, вибух стався через витік газу з балону. Детальні обставини та остаточна причина вибуху встановлюються.