У Харкові спростовують інформацію про те, що Кернесу відмовили у в’їзді до Англії

Харків. 10 лютого. УНІАН. У Харківській міскраді спростовують повідомлення у ЗМІ, що Харківському міському голові Геннадію Кернесу відмовили у в’їзді до Англії.

Як повідомили ТСН.ua у Харківській міськраді, Генадій Кернес має дворічну візу до Великобританії.

За словами директора департаменту із зв`язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка, мер Харкова Генадій Кернес не отримував відмови в отриманні візи до Великобританії.

«Цього разу міському голові Харкова видали англійську візу на два роки, тому вся цю інформацію, яка з`явилась у ЗМІ, ми категорично спростовуємо», - зазначив Сидоренко.

За його словами, Кернес не зміг увійти до складу делегації через напружений робочий графік.

ТСН нагадує, раніше низка ЗМІ повідомили про те, що Генадій Кернес мав увійти до складу української делегації під час візиту до Лондону 7 лютого, у рамках якого сторони обмінювалися досвідом підготовки до Євро-2012 та Олімпіади-2012 у Лондоні. Разом з Борисом Колесніковим, який очолював делегацію, до Лондона їздили мери міст, які прийматимуть Євро-2012, проте Геннадій Кернес у візиті участі не брав через відмову йому у британській візі. Джерела у МЗС повідомляли, що Кернесу відмовили у візі нібито через його «кримінальне минуле».