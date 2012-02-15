Обстеження Тимошенко триває, з колонії її не вивозили

Харків. 15 лютого. УНІАН. У Качанівській колонії Харкова продовжується комісійне обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК.

Він зазначив, що сьогодні обстеження Ю.ТИМОШЕНКО продовжили канадські та українські спеціалісти, в той же час німецькі фахівці відбули з України. Комісія медиків розпочала огляд екс-прем’єра після 12.00, стверджує Ю.ЧУМАК.

Він наголосив, що йому не відомо, де зараз перебуває залишений німецькими медиками конверт із діагнозом Ю.ТИМОШЕНКО, про який повідомлялося в ЗМІ. Він також не зміг сказати, коли обстеження завершиться, припустивши, що воно продовжиться завтра.

«Учора було сказано, що обстеження такого рівня може тривати від кількох годин до декількох днів. Швидше за все, розвиток подій іде за другим сценарієм. Швидше за все, сьогодні результатів не буде, швидше за все, комісія продовжуватиме працювати й завтра», - сказав Ю.ЧУМАК.

Він зазначив, що за межі колонії в рамках обстеження, що триває, Ю.ТИМОШЕНКО не вивозили.

Як повідомляв УНІАН, раніше захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляв, що сьогодні станом на 16.30 канадські медики не змогли приступити до обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, «чиновники МОЗ вимагають від міжнародних медиків порушити правила конфіденційності відносин між лікарями та пацієнтами і надати «медикам від Банкової» доступ до результатів обстеження Юлії ТИМОШЕНКО».

Крім того, захисник екс-прем‘єра заявив, що чиновники від МОЗ також «примушують Юлію ТИМОШЕНКО дати дозвіл на те, щоб міжнародні лікарі надали чиновникам від МОЗ результати медичних досліджень».

«Перешкоджання роботі міжнародної медичної комісії робиться з метою маніпуляції з інформацією щодо стану здоров‘я Юлії ТИМОШЕНКО», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Довідка УНІАН. 13 лютого до України для незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО прибули фахівці з Німеччини і Канади.

14 лютого медична комісія прибула до Харкова. Близько 17.00 після тривалих переговорів Ю.ТИМОШЕНКО погодилася на участь у обстеженні спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України. За даними начальника Державної пенітенціарної служби Олександра ЛІСІЦКОВА, комісія отримала письмову згоду Ю.ТИМОШЕНКО на обстеження всіма спеціалістами.

Керівник медичної комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО не змогла сказати, скільки часу необхідно для проведення первинного огляду екс-прем’єра. Вона зауважила, що лікарі не обмежені в часі.