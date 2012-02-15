Власенко гадає, що Тимошенко свій діагноз відкриє лише доньці

Харків. 15 лютого. УНІАН. Захисник екс-прем`єр-міністра України Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що за інформацією неофіційних джерел, близько 18.00 канадські лікарі, які входять до міжнародної медичної комісії, нібито змогли розпочати огляд Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Батьківщина» з посиланням на С.ВЛАСЕНКА.

«Майже шість годин канадські лікарі не могли розпочати обстеження стану здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО через вимоги чиновників від Міністерства охорони здоров‘я, які наполягали на їх ознайомленні з результатами обстеження», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, «таку тактику чиновники, залежні від Банкової, вчора намагалися застосувати до лікарів з Німеччини».

«Інформація про стан здоров‘я кожної людини є конфіденційною, і таких самих принципів дотримуються лікарі з цивілізованих країн. Юлія Володимирівна якщо когось і ознайомить з результатами обстеження, так це свою доньку Євгенію ТИМОШЕНКО та захисників», - припустив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, С.ВЛАСЕНКО сьогодні заявив, що канадські медики з 12.00 до 16.30 не могли розпочати обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Захисник екс-прем‘єра заявив, що чиновники від МОЗ також «примушують Юлію ТИМОШЕНКО дати дозвіл на те, щоб міжнародні лікарі надали чиновникам від МОЗ результати медичних досліджень».

Водночас Державна пенітенціарна служба України повідомила, що станом на 16.00 триває обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО канадськими та українськими лікарями, включеними до складу комісії.