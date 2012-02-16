Стартувала телеверсія проекту «Харьковская сирень. P.S »

Демонстрація фільмів щосереди

Харків. 16 лютого. УНІАН. В середу на телеканалі Харівської обласної державної телерадікомпанії стартувала телеверсія проекту «Харьковская сирень. P.S ». Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, проект презентували начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ і член журі, кінокритик Володимир МИСЛАВСЬКИЙ. В рамках телеверсії проекту «Харьковская сирень. PS» щосереди о 13.25 на телеканалі ХОД ТРК демонструватимуться фільми-учасники ІІІ Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень». Сьогодні проект стартував фільмом грузинського учасника Шота Гамісонія «Море бажань».

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