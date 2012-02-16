Тимошенко сама просила не ставити її до роботи - УДПСУ

Харків. 16 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії з проханням тимчасово не залучати її до робіт.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України у Харківській області.

«З боку Юлії ТИМОШЕНКО було звернення до керівництва Качанівської виправної колонії (№ 54) щодо тимчасового незалучення її до праці та надання їй можливості до 28 березня ознайомитись з матеріалами справи», - йдеться у повідомленні.

В управлінні не уточнили, чи звернення Ю.ТИМОШЕНКО було письмовим, а також не уточнили дату, коли надійшло звернення.

При цьому у пенітенціарній службі зазначили, що, згідно зі статтею 118 Кримінально-виконавчого кодексу України, «засуджені до позбавлення волі повинні працювати у місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії».

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції за підсумками огляду Ю.ТИМОШЕНКО міжнародною комісією лікарів повідомив перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген БАРАШ зауважив, що, згідно з Кримінально-виконавчим кодексом та нормативно-правовими актами Державної пенітенціарної служби, Ю.ТИМОШЕНКО повинна залучатися до робіт, однак нині до них не залучається.

«Кримінально-виконавчий кодекс передбачає, щоб кожний ув’язнений працював на території колонії. На даний момент це питання розглядається начальником колонії. На жаль, у нас не у всіх колоніях є можливість надати всім засудженим без виключення роботу. На сьогодні Юлія Володимирівна не працює, але кодекс це передбачає», - сказав Є.БАРАШ.

Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО може бути звільнена від загальних робіт, якщо її лікар видасть довідку про те, що екс-прем’єр за станом здоров’я не може працювати.