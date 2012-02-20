У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці врятовано 9 осіб

Харків. 20 лютого. УНІАН. У Харкові під час пожежі в багатоповерховому житловому будинку врятовано 9 осіб, ще 40 мешканців будинку евакуйовано.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МВС України в Харківській області, загоряння в одній із квартир десятиповерхового житлового будинку по вулиці Ковтуна в Комінтернівському районі міста сталося 18 лютого близько 18.00.

У одній із квартир на 3-му поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв.м. Під час пожежі у квартирі нікого не було. Сходова клітина під’їзду була повністю задимлена.

Бійці двох підрозділів МНС, які прибули на місце пожежі, з верхніх поверхів урятували 9 осіб, у тому числі дитину 2010 року народження, а також евакуювали 40 мешканців будинку.

О 19.17 загоряння було ліквідоване. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина займання та збитки наразі встановлюються.