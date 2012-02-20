Відновлено зруйнований горельєф пантеону Курбасів

Харків. 20 лютого. УНІАН. До 125-річчя із дня народження засновника театру «Березіль» Леся Курбаса, на його фамільному пантеоні був відновлений горельєф, що був знесений невідомими в січні цього року.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Ювілей видатного українського режисера відзначатимуть 25 лютого 2012 року, тому всі роботи по відновлюванню пам’ятника були завершені вже до 15 лютого, йдеться у повідомленні.

Цього разу горельєф відлитий з фібробетону за формою автора пам`ятника, скульптора Семена Якубовича, і покритий фарбою, що імітує бронзу. Літери виконані з особливо міцного пластику.

Вшанування пам’яті та покладання квітів до могили Курбасів театральною громадськістю відбудеться 24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня невідомі сплюндрували розташовану на міському кладовищі №13 могилу-пантеон сім’ї видатного режисера, засновника театру «Березіль» Леся Курбаса. З пам’ятника вандали збили бронзовий горельєф Леся Курбаса і букви, зроблені з пластику.

За даними начальника Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, це не перший випадок сплюндрування могили Л.Курбаса в Харкові. Минулого року на стелі були збиті літери.

Свою стурбованість подією висловили у харківському театрі ім. Шевченка. Завліт театру Олена СЕДУНОВА зазначила, що прикрості додає й те, що в лютому цього року виповнюється 125 років з дня народження видатного режисера і засновника цього театру. Театр ім. Шевченка також цього року – 31 березня – святкує своє 90-річчя, повідомила О.СЕДУНОВА.