Кількість учнів скорочується

Харків. 27 серпня. УНІАН. Цього року кількість школярів на Харківщині порівняно з минулим роком значно скоротилася.

Як повідомила на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА, очікується, що 1 вересня за парти сядуть 256,4 тис. дітей, що на 11,9 тис. менше, ніж у попередньому році.

За її даними, 1 вересня навчально-виховний процес на Харківщині розпочнеться у 973 школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, 614 дошкільних навчальних закладах, 111 позашкільних навчальних закладах, 58 професійно-технічних навчальних закладах, 92 вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації і форм власності.

До 1 класу прийдуть близько 20,8 тис. дітей, до 11 класу – 23,93 тис. учнів, що менше на 3,27 тис. осіб, ніж у попередньому навчальному році.

У зв’язку із зменшенням кількості дітей, які за віком мають відвідувати школу, протягом 2007-2008 навчального року мережа загальноосвітніх шкіл в області скоротиться на 7 закладів у сільській місцевості. На закриття цих шкіл була отримана згода територіальних громад.

Як повідомила Л.БЄЛОВА, у 2007-2008 навчальному році в області функціонуватимуть 705 (73, 6 % ) шкіл з українською мовою навчання, 116 (12,1 % ) двомовних шкіл, 137 (14, 3 %) російськомовних шкіл, а також школи з поглибленим вивченням єврейської мови, корейської мови та культури, в’єтнамської мови.

Кількість учнів, які навчаються державною мовою в загальноосвітніх навчальних закладах становить 72%. У порівнянні з 2005-2006 навчальним роком їх кількість зросла на 2,8 %. Як показує практика прийому до перших класів, батьки при оформленні дітей у школу бажають, щоб дитина навчалася саме українською мовою, повідомила Л.БЄЛОВА.