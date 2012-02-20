Захист Тимошенко не отримував усіх матеріалів справи про ЄЕСУ - адвокат

Харків. 20 лютого. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не отримував матеріалів кримінальної справи про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України» в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією в Харкові, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, сказав захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«У нас з матеріалами справи дивна ситуація: слідчі СБУ жодного разу не принесли всі матеріали справи, тобто ми їх ще не бачили. Вони приносять вибірково якісь томи, незрозуміло, чому саме ці томи, незрозуміло, як вони їх обирають. Жодного разу ані ТИМОШЕНКО, ані захист не бачили матеріалів справи в повному обсязі. Незважаючи на те, що керівництво слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області неодноразово обіцяло надати ТИМОШЕНКО копії матеріалів справи, ані захист, ані ТИМОШЕНКО цих матеріалів не отримали», - сказав С. ВЛАСЕНКО.

Адвокат зауважив, що тільки сьогодні, із майже місячною затримкою, слідчі СБУ надали захисту Ю.ТИМОШЕНКО опис матеріалів кримінальної справи.

«Ми сьогодні лише отримали від них описи матеріалів справи, лише сьогодні, хоча вони зобов’язані були надати їх в перший день, тобто вони зобов’язані нам були їх надати ще 20, максимум 23 січня», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат не відповів на питання, з якою кількістю томів кримінальної справи ознайомився захист Ю.ТИМОШЕНКО. «З певною кількістю томів», - двічі повторив С.ВЛАСЕНКО.