У Харкові суд заборонив Народній раді України проводити акцію

Харків. 23 лютого. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд за позовом Харківської міської ради заборонив Народній раді України сьогодні проводити на площі Свободи пікет з вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та перевиборів до Верховної Ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів акції, голова харківської громадської організації ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено вчора близько 22.00.

Суд взяв до уваги доводи міської ради про те, що учасники пікету заважатимуть руху транспорту і пішоходів, які не беруть участь в акції, а також встановленню декорацій на площі Свободи до святкування Масляної.

Б.КОРОТКОВ зазначив, що, зважаючи на заборону суду, учасники акції зберуться на площі Свободи та, не проводячи пікету, пройдуть колоною до пам’ятника Шевченку на вулиці Сумській і покладуть квіти до монументу.

У ці хвилини на площі Свободи і в парку Шевченка зібралися кілька десятків працівників міліції. Причини свого перебування у цих місцях вони не коментують.

На площі Свободи працівники міських комунальних служб монтують декорації та розчищають площу від снігу.

На виході зі станції метро «Університет» зібралося понад 50 активістів Народної ради України, які планували брати участь у акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові члени Народної ради України планували сьогодні, 23 лютого провести акцію. Планувалося, що в ній візьмуть участь до тисячі активістів чорнобильських, афганських, ветеранських, підприємницьких об’єднань, екологічних та козацьких організацій. Для участі в пікеті приїдуть представники 22 областей України.

Міська рада Харкова обґрунтувала свою скаргу на проведення пікету тим, що учасники акції протесту будуть заважати руху транспорту на площі Свободи і пересуванню громадян, які не беруть участь у пікеті, заважатимуть монтуванню декорацій до святкування Масляної, а також тим, що на вулиці низька температура.