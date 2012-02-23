Кернес не братиме участі в парламентських виборах 2012 року

Харків. 23 лютого. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС не братиме участі у виборах до Верховної ради України восени 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтернет-конференції сказав сам мер Харкова.

«Харків’яни довірили мені високе право бути міським головою. Тому я повинен залишатися в місті, щоб вирішувати безліч завдань, які перед нами стоять. Відповідно, у парламентських виборах я участі брати не буду», - сказав Г.КЕРНЕС.

У той же час він повідомив, що в Харкові від Партії регіонів на парламентських виборах балотуватимуться народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН і Валерій ПИСАРЕНКО, а також керівник ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничевський», депутат Харківської міської ради Володимир МИСИК.