У п'ятницю на сході - відлига

Харків. 23 лютого. УНІАН. Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вночі на півночі Лівобережжя, а вдень у західній частині помірні опади.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на сході місцями 3-5° морозу; вдень в Україні 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-3° тепла, вдень 4-7°.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.