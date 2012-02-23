Харківщина і Казахстан хочуть поглибити співпрацю

Харків. 23 лютого. УНІАН. 22 лютого голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зустрівся з радником Посольства Республіки Казахстан в Україні Іскандером АЙСАРІЄВИМ.

Під час зустрічі були розглянуті перспективи розвитку двостороннього співробітництва між Харківською областю та регіонами Республіки Казахстан, зокрема Акмолінською та Атирауською областями, та питання, що стосуються перебування громадян Казахстану на території Харківщини, повідлмляє сайт ОДА.

Сторони обговорили плани щодо майбутнього візиту делегації Харківщини до Республіки Казахстан у цьому році з метою поглиблення торгівельно-економічного співробітництва, презентації економічного та інвестиційного потенціалу Харківської області, а також запропонували провести Дні Харківської області у Республіці Казахстан та Дні Казахстану на Харківщині, що сприятиме зміцненню та розширенню партнерських відносин між Харківським регіоном і Республікою Казахстан.