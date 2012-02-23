У 2012 році на Обласний госпіталь інвалідів війни виділять 3 млн. грн.

Харків. 23 лютого. УНІАН. У 2012 році на Обласний госпіталь інвалідів війни буде виділено 3 мільйони гривень, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Як наголосив сьогодні у ході візиту в Обласний госпіталь інвалідів війни губернатор Михайло ДОБКІН, у 2013 році будуть завершені роботи з реорганізації та реконструкції цього медичного закладу. Лише в цьому році на роботи в госпіталі буде виділено 3 млн. грн.

«На цей рік запланована сума в розмірі 3 мільйонів гривень. Це дозволить завершити всі внутрішні роботи на всіх 5 поверхах, а наступного року ми плануємо завершити роботи з ремонту фасаду. Мер Харкова Геннадій КЕРНЕС пообіцяв у цьому місці забезпечити комплексний благоустрій, і я думаю, що наступного року на відкриття госпіталю буде не соромно запросити і керівництво країни, щоб показати, в яких умовах у нас знаходяться ветерани Великої Вітчизняної війни, афганці і всі ті люди, які повинні користуватися вдержаві підвищеною увагою і загальною повагою», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, він залишився задоволений роботою госпіталю, а також умовами, які там надаються ветеранам.

«Я гадаю, що сьогодні немає незадоволених серед тих, хто тут знаходиться, хто отримує тут лікування. Мені дуже приємно, що високо оцінена робота медичного колективу, ветерани підкреслюють турботу про них, що і медикаменти, і харчування тут надаються в достатній кількості. Це найкращі слова подяки, які я можу почути від ветеранів», - сказав М.ДОБКІН.

Також він зазначив, що на даний момент у госпіталі отримують лікування в рівній мірі як мешканці Харківської області, так і харків`яни.

«Раніше понад 60% пацієнтів становили мешканці міста Харкова, і лише близько 33% - це були люди з районів Харківської області. Сьогодні ситуація змінена, понад 50% людей, які тут лікуються, - це жителі районів Харківської області, харків`ян тут близько 45% », - зазначив М.ДОБКІН.