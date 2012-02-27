На Харківщині протягом доби внаслідок пожеж загинуло троє осіб

Харків. 27 лютого. УНІАН. На Харківщині протягом доби внаслідок пожеж у приватних будинках загинуло троє осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області.

26 лютого близько 6:15 сталася пожежа в одному з приватних дерев’яних будинків у селі Колодяжне Дворічанського району. На момент прибуття підрозділу МНС вогнем була охоплена вся будівля площею 64 кв. м. Загоряння було ліквідоване о 6:55. На згарищі пожежні виявили тіла господаря будинку, чоловіка 1954 року народження, та його жінки 1951 року народження.



Також 26 лютого близько 10:20 сталася пожежа на території одного з покинутих приватних домоволодінь у провулку Горянському в Харкові. У будинку горіли конструкції дерев’яної забудови на площі близько 2 кв. м. Пожежа була ліквідована о 10:45. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року народження.

Причини виникнення пожеж з’ясовуються.