Харківський перинатальний центр відкриють 2 березня - Шурма

Харків. 27 лютого. УНІАН. Відкриття Харківського регіонального перинатального центру при обласній клінічній лікарні відбудеться 2 березня.

Про це повідомив сьогодні в ході прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

«Відповідно до зобов`язань, які брала на себе обласна адміністрація, всі ремонтні роботи і монтаж медичного обладнання в приміщеннях було закінчено до 31 грудня 2011 року. Але за вимогами законодавства це обладнання повинно пройти сертифікацію, перевірку, необхідно отримати відповідні дозволи від органів санітарно-епідеміологічної служби, пожежників, державної архітектурно-будівельної компанії. На даний момент всі ці дозволи отримані, і хоча точна дата відкриття узгоджується, за попередніми планами це має відбувся 2 березня 2012 року», - передає слова І.ШУРМИ сайт облдержадміністрації.

За його даними, деякі відділення перинатального центру вже зараз приймають пацієнток.

«Вже на сьогоднішній день 60% гінекологічного відділення заповнено пацієнтками з усієї області, і я не виключаю, що вже найближчим часом почнуть надходити в перинатальний центр вагітні жінки. Хотів би підкреслити, що в першу чергу перинатальний центр буде обслуговувати жителів сільської місцевості», - сказав І.ШУРМА.