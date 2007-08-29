Ющенко у четвер - з візитом у Харкові

Харків. 29 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО у четвер, 30 серпня, планує здійснити робочу поїздку до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, очікується, що глава держави проведе зустріч з керівниками сільських і селищних рад, а також відвідає Державне підприємство «Завод «Електроважмаш».

За неофіційною інформацією, в рамках зустрічі з головами сільських і селищних рад В.ЮЩЕНКО поставить вій підпис під листом про скасування депутатської недоторканості в Україні.