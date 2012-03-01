Суд вдруге відклав розгляд скарги адвоката екс-губернатора Авакова

Харків. 1 березня. УНІАН. Червонозаводський районний суд Харкова вдруге відклав розгляд скарги захисту екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, причиною відкладення судового засідання, яке мало відбутися 22 лютого, стала хвороба судді. Наступне засідання призначене на 6 березня.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ зауважив, що на сьогодні він не володіє інформацією про результати розгляду клопотання захисту до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно А.АВАКОВА кримінальну справу.

Адвокат припустив, що Генеральна прокуратура ще не ухвалила рішення у зв’язку з тим, що частина матеріалів кримінальної справи А.АВАКОВА на сьогодні перебуває в суді, а тому працівники Генпрокуратури не мають можливості з нею ознайомитися для прийняття остаточного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Захист А.АВАКОВА звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно нього кримінальну справу. Крім цього, захист оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Червонозаводському районному суді Харкова. Засідання суду було призначене на 15 лютого, однак, за клопотанням самого адвоката, було перенесене на 22 лютого.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА