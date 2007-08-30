Міліція відпустила учасників інциденту на мітингу БЮТ

Шестеро молодих людей, які прийшли на мітинг за участю Юлії Тимошенко на площі Рози Люксембург в камуфляжі і з факелами, правоохронці відпустили відразу після допиту в Червонозаводськом райвідділі.

Як розповіли агентству «Медіапорт» в прес-центрі міліції, учасників факельної ходи під час мітингу затримали через те, що вона була несанкціонованою.

Вік порушників – від 16 до 20 років. Троє з них не працюють і не вчаться, троє, за даними міліції, - «слухачі» одного їз харківських державних вузів. На допиті молоді люди розповіли, що куртки камуфляжів одержали від невідомого в провулку Короленка, незадовго до мітингу. Він же заплатив їм по п`ятдесят гривень – щоб вони прийшли на акцію Блоку Юлії Тимошенко з факелами.

Молодих людей доставили в райвідділ вчора о 20.40, допитали і відпустили. За інформацією міліції, всі вони були тверезими, проблем з правоохоронними органами до цього інциденту ні у кого з них не було.

Як повідомлялося, прес-служба Блоку Юлії Тимошенко в Харкові заявила, що під час акції на Рози Люксембург «міліцією і активістами БЮТ було заблоковано близько 1000 агресивних прихильників «Союзу молоді регіонів» в районі вул. Квітки Основ’яненка, а також групу людей в масках і чорній уніформі з прапорами ОУН в районі пл. Пролетарської. Служба безпеки запобігла спробі підпалу автомобілів на перетині пл. Пролетарської і пл. Рози Люксембург, а також спробі прориву людей в масках з факелами крізь колони прихильників БЮТ під час мітингу Ю. Тимошенко».