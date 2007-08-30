У справі Кушнарьова призначили нову експертизу

У справі Кушанарьова призначена додаткова експертиза. Про це в інтерв`ю агентству «Медіапорт» повідомив прокурор області Василь Синчук.

За його словами, експерти вже довели, що куля, якою було поранено Євгена Кушнарьова, влучила в нього рикошетом. Нова експертиза, говорить прокурор області, дозволить уточнити відстань від предмету рикошету до Є. Кушанрева. Експертиза, за даними В.Синчука, триватиме два тижні. Після цього прокуратура планує передати справу до суду.

Є.Кушнарев був убитий на полюванні під Ізюмом в січні. Звинувачення у вбивстві за необережністю правоохоронці висунули 37-річному Дмитру Завальному. За час розслідування, говорить сьогодні В.Синчук, позиція прокуратури не змінилася.