Начальник Качанівської колонії пояснює членами ПА ОБСЄ, що і як

Харків. 5 березня. УНІАН. Начальник Качанівської виправної колонії Іван ПЕРВУШКІН зустрівся з членами Парламентської Асамблеї ОБСЄ та народними депутатами України, які прибули до виправного закладу, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК.

За його даними, керівництво колонії роз’яснює відвідувачам процедурні моменти, виконання яких обов’язкове для проведення зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.

У ці хвилини з воріт колонії вийшла донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія. «Нічого поки що не добилися», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, для зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО до Качанівської колонії прибули віце-президент ПА ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ, народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО, Олена БОНДАРЕНКО, Олена КОНДРАТЮК і депутат Верховної ради Криму Олександра КУЖЕЛЬ.