Члени ПА ОБСЄ вважають Тимошенко політичним в’язнем

Харків. 5 березня. УНІАН. Члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та Аса ЛІНДЕСТАМ, які сьогодні відвідали Качанівську виправну колонію у Харкові, вважають екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО політичним в’язнем.

Про це віце-президент ПА ОБСЄ В.ДУГЛАС заявила, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи вважають члени асамблеї Ю.ТИМОШЕНКО політичним в’язнем.

«Ми просто говоримо про те: якщо такі питання вирішуються політичним способом стосовно політичного лідера, то тоді так, це політичний в’язень», - сказала В.ДУГЛАС.

Віце-президент ПА ОБСЄ висловила здивування тим, що керівництво Державної пенітенціарної служби України та Міністерство закордонних справ України не надали їм дозволу на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО. На думку В.ДУГЛАС, такі дії влади породжують сумніви щодо умов тримання та стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

«Щоб могло вийти з цього спілкування? Тільки те, що наші занепокоєння стали б меншими. Але оскільки цього не відбулося, вони посилились», - сказала В.ДУГЛАС.