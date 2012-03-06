Харків. 6 березня. УНІАН. У Харківській області зросте число овочесховищ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

За його словами, згідно з прийнятою Програмою розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року в регіоні збільшать кількість овочесховищ.

«Зараз у нас 26 сховищ для овочів і картоплі загальною потужністю 28,3 тис. тонн одноразового зберігання, що явно недостатньо. До 2020 року планується довести потужність овочесховищ до 36,5 тис.тонн, картоплесховищ - до 143 тисяч тонн», - повідомив Ю.САПРОНОВ.