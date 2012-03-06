Харків. 6 березня. УНІАН. Сьогодні в Харківському академічному російською драматичному театрі ім. О.С.Пушкіна відбулися урочистості, присвячені Міжнародному жіночому дню.

В урочистостях взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, перший заступник губернатора Валентин ДУЛУБ, заступник голови - керівник апарату ХОДА - Василь Хома, заступники губернатора Юрій САПРОНОВ, Ігор ШУРМА та Євген САВІН, повідомляє сайт облдержадміністрації.

М.ДОБКІН привітав жінок з Міжнародним жіночим днем.

«У багатьох країнах світу це свято відзначається по-різному. Десь він називається Міжнародний жіночий день, десь День матері. Але спільне в ньому головне - унікальна місія жінки: привносити любов і щастя в життя чоловіків. Я сповнений гордості й щастя, що маю честь стояти на сцені перед такою кількістю розумних, красивих і реалізованих жінок. Від більшості чоловіків нашого регіону хочу привітати Вас з Міжнародним жіночим днем. Хочу побажати Вам звершення всіх ваших бажань, щоб усі Ваші задуми обов`язково втілювалися в життя, щоб ті починання, які Ви сьогодні реалізуєте на роботі чи вдома, у громадському або особистому житті, давали бажаний результат. Від цього наше життя буде тільки краще. Щастя Вам, реалізації всіх сміливих бажань і моря квітів», - сказав М.ДОБКІН.

Він побажав жінкам щастя, реалізації всіх бажань і любові .

Після вітального слова губернатор разом із С.ЧЕРНОВИМ вручив почесні грамоти та подяки від Харківської облдержадміністрації та обласної ради. Закінчилися урочистості святковим концертом.