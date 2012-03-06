Завтра на сході місцями сніг

Харків. 6 березня. УНІАН. У середу, 7 березня, в Україні температура знизиться до 19° морозу вночі, вдень - 2-7° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у східних областях та Приазов`ї місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 9-14°, вдень - 2-7° морозу; у Карпатах вночі - 14-19°, вдень - 8-13° морозу; на півдні Одещини та Криму вночі - 1-6° морозу, вдень - близько 0°.

По Київській області без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 2-7° морозу.

По м. Києву без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-11°, вдень - 2-4° морозу.