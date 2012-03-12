Газета «Слобідський край» святкує 95-річчя

Харків. 12 березня. УНІАН. У березні виповнилося 95 років від дня заснування обласної газети «Слобідський край».

Колектив газети з цієї нагоди привітав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Головна газета області стала улюбленим друкованим виданням багатьох поколінь жителів Харківщини. Першими її читачами були учасники і свідки бурхливих революційних подій 1917-го року. Їх праправнуки сьогодні розбудовують незалежну Українську державу.

Плин часу позначався на назві газети, на змісті новин і проблем, але не на об’єктивності та виваженій позиції видання, професіоналізмі і творчому пошуку журналістів, популярності «Слобідського краю» серед населення області», - йдеться у привітанні губернатора.

М.ДОБКІН побажав «газеті-патріарху ще многая і многая літа».