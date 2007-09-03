Металіст – Чорноморець 2:0

Харків. 3 вересня. УНІАН. У неділю у домашньому матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки одеському Чорноморцю з рахунком 2:0.

Як передає кореспондент УНІАН, голи у харків’ян забили Девіч (53) і Нвоха (57).

Тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ відзначив напружену гру команди у першому таймі, що пояснив наслідками попередньої поразки у Києві. Проте, другий тайм, на його думку, був зіграний у стилі кращих матчів Металіста минулого року, гравці пішли вперед, багато рухалися, що й принесло успіх.

Набравши у 8 іграх 14 очок, Металіст вийшов на 4 місце турнірної таблиці Чемпіонату.

Інший місцевий клуб ФК Харків у суботу на виїзді поступився київському Динамо з рахунком 0:2 і в результаті посідає 10 місце.