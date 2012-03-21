Двох міліціонерів судитимуть за побиття громадянина
Парокуратура висунула звинувачення
Харків. 21 березня. УНІАН. Прокуратура звинуватила двох міліціонерів з Харківської області у побитті громадянина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, прокуратурою Красноградського району закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням старшого оперуповноваженого та оперуповноваженого сектору карного розшуку райвідділу ГУМВС України в Харківській області у скоєнні ними злочину за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.
У ході досудового слідства встановлено, що у вересні 2009 року у приймальному відділенні центральної районної лікарні вони, перевищуючи службові повноваження, завдали громадянину ударів руками та ногами, спричинивши йому тілесні ушкодження.
До лікарні правоохоронці доставили останнього з райвідділу у стані алкогольного сп’яніння для проведення медичного огляду.
Справу скеровано до апеляційного суду Харківської області для визначення підсудності.